 

Стрелка из Новой Зеландии приговорили к пожизненному заключению

27.08.2020, 9:01, Новости дня

Суд приговорил австралийца Брентона Тарранта, устроившего в марте 2019 года стрельбу в мечетях в новозеландском Крайстчерче, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

По информации газеты New Zealand Herald, это первый случай в истории Новой Зеландии, когда человека приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости». 

Напомним, в марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

Кроме того, в октябре текущего года в результате стрельбы около синагоги в Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.



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