 

Исполнительный директор TikTok уволился из-за угроз Трампа о блокировке

27.08.2020, 9:01, Новости дня

Исполнительный директор видеосервиса TikTok Кевин Майер покинул свой пост из-за того, что в последнее время компания сталкивается с угрозами со стороны американского лидера Дональда Трампа о блокировке приложения на территории США.

«Кевин Майер покидает TikTok всего через несколько месяцев после того, как стал исполнительным директором», – цитирует Financial Times письмо сотрудникам. 

Майер занимал должность исполнительного директора компании с мая 2020 года, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что TikTok временно возглавит Ванесса Паппас, которая руководит операционной деятельностью в компании.

По информации издания, Майер принял решение уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании.

В минувшую субботу глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Соединенные Штаты проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.



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