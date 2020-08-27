Губернатор Краснодарского края самостоятельно потушил крупный лесной пожар

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27.08.2020, 9:02, Разное

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об успешном завершении операции по тушению крупного лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой, начавшегося 24 августа.

По словам главы региона, для окончательной ликвидации стихийного бедствия потребовалось его личное участие. Подтвердили его мнение и руководители краевого управления МЧС.

– Возгорание на площади 130 гектаров удалось потушить исключительно благодаря личному участию губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича [Кондратьева]. Сначала губернатор руководил операцией по тушению лесных пожаров из штаба, потом он в качестве пилота управлял самолётом-амфибией Бе-200, а когда стало ясно, что потребуются радикальные меры, Кондратьев спустился на парашюте в очаг возгорания и при помощи лопаты потушил огонь. Нам очень приятно, что краем руководит такой сильный управленец, я лично готов за него проголосовать на ближайших выборах, — рассказал об итогах операции майор Алексей Алексеев.

Заслуги Кондратьева в ликвидации стихийного бедствия отметили представители кубанского казачества. Его атаман Николай Долуда назвал губернатора «выдающимся кубанцем» и пообещал в случае победы на выборах наградить его орденом и шашкой.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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