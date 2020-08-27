Костенко в судебном порядке добилась алиментов от Тарасова

27.08.2020, 8:53, Разное

Модель Анастасия Костенко в судебном порядке добилась алиментов от футболиста Дмитрия Тарасова. Их он будет платить на содержание двух дочерей Миланы и Евы. При этом пара не сообщала о разводе.

Дмитрий Тарасов известен не только достижениями в футболе, но и своей личной жизнью. В первый раз он женился на Оксане Пономаренко, которая подарила ему дочь Ангелину. Спустя четыре года после регистрации брака пара развелась. Вскоре спортсмен связал свою жизнь с телеведущей Ольгой Бузовой. В одном из интервью футболист заявил, что причиной расставания с ней стало нежелание звезды «Дома-2» иметь детей. Третьей женой Тарасова стала Анастасия Костенко, которая уже успела подарить ему двух дочерей.

Футболист уже продолжительный период времени судится с первой женой из-за долгов по алиментам. Когда Тарасов покинул столичный «Локомотив», его доходы значительно снизились. В «Рубине» заработная плата спортсмена составляет 500 тысяч рублей. Финансовые изменения произошли в период, когда модель родила дочь Еву.

Когда на свет появилась еще одна наследница Тарасова, алименты для первого ребенка не уменьшились. Суд учел доходы Анастасии Костенко от рекламы в Instagram и приписал их футболисту. На содержание старшей дочери спортсмен должен отдавать четверть от своих доходов и дополнительные 104 тысячи рублей.

Анастасию Костенко возмутило такое решение суда. Два месяца назад она заявила, что будет разбираться в данном вопросе. Оказалось, что модель подала в суд и добилась от мужа алиментов на содержание дочерей. При этом не сообщается, развелась пара или нет. Не исключено, что Костенко решила таким способом уменьшить сумму алиментов, которые платятся первому ребенку, пишет «Телепрограмма».