 

После рождения сына Фриске Шепелев задумался стать отцом во второй раз

27.08.2020, 8:53, Разное

Отец сына Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев мечтает побывать в роли папы еще раз. Об этом он признался в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», транслируемого «Русским радио».
Желание стать отцом еще раз Дмитрий Шепелев объяснил тем, что это «фантастический опыт», от которого он «кайфует». При этом удовольствие ему доставляют все моменты: от рождения сына и до сегодняшних дней. Свое повышенное «отцовское» настроение телеведущий связал с высоким гормональным уровнем.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев повстречал дизайнера Екатерину Тулупову. По словам Шепелева, отцом должен побывать хотя бы раз каждый мужчина. Ранее телеведущий отправил сына Платона учиться в частную английскую школу.



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