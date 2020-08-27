Американский ветеран указал на уязвимость РФ в случае войны с НАТО

27.08.2020, 8:48, Новости дня

Из-за глобализации РФ стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания», сообщил ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс.

«Уязвимость РФ на море кажется очевидной и продолжает расти», – передает РИА «Новости» слова Дисмьюкса.

Он отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической «агрессии» со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.

«Запад должен убедительно угрожать РФ лишением права пользования Мировым океаном», – сообщил Дисмьюкс.

По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран – в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе – Япония и Южная Корея – станут блокировать восточные порты России.

«Это означало бы похоронить надежды РФ извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции. Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока РФ не согласится на восстановление статус-кво», – сообщил он.

Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.

Напомним, ранее в августе Дисмьюкс указал на опасность борьбы с российскими подлодками.