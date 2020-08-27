 

Американский ветеран указал на уязвимость РФ в случае войны с НАТО

27.08.2020, 8:48, Новости дня

Из-за глобализации РФ стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания», сообщил ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс.

«Уязвимость РФ на море кажется очевидной и продолжает расти», – передает РИА «Новости» слова Дисмьюкса.

Он отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической «агрессии» со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.

«Запад должен убедительно угрожать РФ лишением права пользования Мировым океаном», – сообщил Дисмьюкс.

По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран – в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе – Япония и Южная Корея – станут блокировать восточные порты России.

«Это означало бы похоронить надежды РФ извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции. Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока РФ не согласится на восстановление статус-кво», – сообщил он.

Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.

Напомним, ранее в августе Дисмьюкс указал на опасность борьбы с российскими подлодками.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Франсуа Фийон признан виновным в растрате госсредств

13.08 / Вертолет ВВС США обстреляли в небе над штатом Вирджиния

20.08 / Эксперт призвал учитывать в деле Ефремова «энергетические дыры» и «аэрозольные облака»

04.07 / На “Укроборонпром” совершили хакерскую атаку

02.07 / Нардепы от “Слуги народа” Холодов, Устенко и Качура пришли к Петрашко с требованием решить проблему с неуплатой налогов табачными монополистами

07.08 / СК начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

12.08 / Украина осуждает насилие против протестующих в Беларуси. Официальных оценок выборам Киев пока не давал

12.08 / В день вакцинации от коронавируса запретили употреблять алкоголь

05.07 / В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

13.07 / Эксперты National Interest объяснили, почему в Арктике с Россией нужно сотрудничать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска