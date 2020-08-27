Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

27.08.2020, 8:48, Новости дня

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило отметку в 100 млрд долларов благодаря росту цен на акции Tesla.

В среду акции Tesla подорожали на 6,42% и на закрытии торгов стоили 2153,17 доллара. А в августе котировки акций Tesla впервые в истории поднялись выше 2 тыс. долларов, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом в январе стоимость акций компании составляла 430,26 доллара. Таким образом, с начала года капитализация Tesla выросла в 4,7 раза.

В начале года состояние Маска находилось на отметке 27,4 млрд. По состоянию на 27 августа состояние Маска оценивается в 101 млрд долларов.

Таким образом, с начала года состояние миллиардера выросло на 73,6 млрд долларов, то есть в 3,7 раза, что обусловлено ростом цен на акции Tesla.

Маск как и прежде остается на четвертом месте в рейтинге BBI. Возглавляет список глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 млрд долларов, на втором – основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 124 млрд долларов. Третье место занимает основатель Facebook Марк Цукерберг (115 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что Илон Маск получит 2,1 млрд долларов после глобального роста акций компании, открыв вторую часть бонусного пакета на сумму в 55 млрд.