Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 24 млн

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27.08.2020, 8:45, Новости дня

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 176 836 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 824 664 человека, выздоровел 15 794 441.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 821 819. Из них умерло 179 708 человек, излечилось 2 084 465.

В Бразилии заболело 3 717 156 человек. Из них 117 665 умерли и 3 082 447 излечились.

В Индии инфицировано 3 234 474 человека, 60 472 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 968 297 инфицированных и 16 638 умерших. ЮАР и Перу преодолели порог в 600 тыс. 

В Мексике (находится на третьем месте по смертности – 62 076 человек) и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании и Чили – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Иран, Великобритания, Аргентина, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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