 

Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

27.08.2020, 8:45, Новости дня

В ходе поездки в Кривой Рог Днепропетровской области президент Украины Владимир Зеленский 26 августа встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, об этом сообщает пресс-служба президента.

Собеседники обсудили двухстроннее сотрудничество обеих стран, в частности финансовую и военную поддержку Украины Соединенными Штатами.

“Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах”, – говорится в сообщении.

Зеленский рассказал американскому чиновнику о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе в минском и в нормандском формате.

“Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня”, – отметили в пресс-службе украинского президента.

Стороны также обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Зеленский призвал США к струдничеству, “чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики”.

В пресс-службе отметили, что Биган “очень высоко” оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Собеседники также обсудили события в Беларуси. Они пришли ко мнению, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Биган до визита в Украину 25-го и 26 августа был в Москве. По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального подтвердится. 

Днем раньше, 24 августа, Биган встретился в Литве с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

После Киева 27 августа Биган отправится в столицу Австрии Вену на встречу с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности и прав человека, сказано в сообщении Государственного департамента США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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