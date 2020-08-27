Разработана идеальная копия человеческого пальца

27.08.2020, 8:25, Новости дня

Международной группе ученых удалось разработать искусственный палец, который полностью копирует человеческий. Специалисты вдохновились структурой человеческого эндоскелета.

Разработкой исследователи занялись с целью устранения одной из серьезных проблем робототехники. По словах ученых, сочетание эластичных и жестких материалов позволило бы устранить распространенный пробел в робототехнике. Эта проблема связана с тем, что жестким платформам сложно маневрировать и быть ловкими, а мягким системам трудно работать с тяжелыми объектами.

Искусственные мышцы и вязкоупругие сухожилия, геометрия костей и структура связок, которые были разработаны учеными, полностью копируют анатомические особенности человека. Эксперимент показал, что созданный специалистами палец работает практически идентично настоящему.