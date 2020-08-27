Ускорить диагностику сердечного приступа может анализ слюны

27.08.2020, 8:25, Новости дня

Во время исследований ученые обнаружили, что ускорить диагностику сердечного приступа может анализ слюны. С помощью уникальной методики получить результат можно уже за десять минут.

Сердечный приступ диагностируется медиками на основании симптомов, электрокардиограммы, а также анализа крови на тропонин. Этот белок попадает в кровь при повреждении сердечной мышцы. Во время исследования образцы слюны прошли процедуру обработки для удаления большого количества белка. В исследовании участвовали 32 пациента с повреждением сердечной мышцы и 13 здоровых добровольцев.

Учеными было обнаружено полное совпадение между результатами анализа крови и слюной, которая была специально обработана для выявления белка.