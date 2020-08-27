РЖД возобновили движение 80% отмененных на фоне коронавируса поездов

27.08.2020, 8:08, Новости дня

Возобновлено курсирование практически 80% поездов дальнего следования, которые были отменены из-за распространения коронавируса, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, компания «соскучилась по пассажирам» и готова к максимальным объемам перевозок, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что речь о докованном уровне по идти не может, поскольку ситуация все еще зависит от снятия ограничений в регионах.

Также Белозеров уточнил, что РЖД запускает еще и новые рейсы. В частности, будет запущен скоростной поезд «Ласточка» в Кострому.

«Первый месяц показал, что практически все места в ней выкупаются. Также из Санкт-Петербурга в Самару ходит теперь поезд «Стриж». До этого он курсировал только между Нижним Новгородом и Москвой», – сказал он.

Гендиректор РЖД добавил, что для безопасности пассажиров поезда и вокзалы обрабатывают дезинфицирующими средствами.

«На вокзалах регулярно проветриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения. В поездах дезинфекция проводится в депо перед рейсом, а в пути – до четырех раз в сутки. Дезинфицируются все контактные поверхности: ручки и поручни в вагонах, столики, стены», – отметил он.

Кроме того, РЖД ужесточили процедуры для своих сотрудников, персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия. Также Белозеров призвал пассажиров соблюдать масочный режим.

Ранее в РЖД сообщали, что пассажиры поездов дальнего следования, включая скоростные поезда «Сапсан», снова могут посещать вагоны-рестораны.