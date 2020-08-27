 

РЖД возобновили движение 80% отмененных на фоне коронавируса поездов

27.08.2020, 8:08, Новости дня

Возобновлено курсирование практически 80% поездов дальнего следования, которые были отменены из-за распространения коронавируса, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, компания «соскучилась по пассажирам» и готова к максимальным объемам перевозок, передает РИА «Новости». 

При этом он отметил, что речь о докованном уровне по идти не может, поскольку ситуация все еще зависит от снятия ограничений в регионах. 

Также Белозеров уточнил, что РЖД запускает еще и новые рейсы. В частности, будет запущен скоростной поезд «Ласточка» в Кострому. 

«Первый месяц показал, что практически все места в ней выкупаются. Также из Санкт-Петербурга в Самару ходит теперь поезд «Стриж». До этого он курсировал только между Нижним Новгородом и Москвой», – сказал он.

Гендиректор РЖД добавил, что для безопасности пассажиров поезда и вокзалы обрабатывают дезинфицирующими средствами. 

«На вокзалах регулярно проветриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения. В поездах дезинфекция проводится в депо перед рейсом, а в пути – до четырех раз в сутки. Дезинфицируются все контактные поверхности: ручки и поручни в вагонах, столики, стены», – отметил он.

Кроме того, РЖД ужесточили процедуры для своих сотрудников, персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия. Также Белозеров призвал пассажиров соблюдать масочный режим. 

Ранее в РЖД сообщали, что пассажиры поездов дальнего следования, включая скоростные поезда «Сапсан», снова могут посещать вагоны-рестораны. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Акции «Норникеля» упали на 5,5%

16.07 / Индия и Китай договорились о разведении сил

04.07 / В центре Киева произошла стрельба. Три человека получили ранения, 10 – задержаны

19.07 / Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

22.08 / МИД счел «юридически ничтожным» решение США восстановить санкции СБ ООН против Ирана

12.08 / В Вологде ввели в эксплуатацию новый детсад

06.07 / Знаменитый Грушинский фестиваль впервые прошел в режиме онлайн

27.07 / Скорость распространения коронавируса в мире всё растёт

21.08 / Генпрокуратура Белоруссии пригрозила ответственностью за участие в протестах

02.07 / ЦИК закончил обработку бюллетеней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска