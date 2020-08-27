Анонсировано получение флотом 12 МРК «Буян-М» с «Калибрами»

27.08.2020, 8:08, Новости дня

Военно-морской флот РФ получит серию из 12 малых ракетных кораблей проекта «Буян-М» до конца 2023 года, сообщил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«На испытаниях находится уже девятый корабль. И три корабля – в разной стадии строительства. Они идут со сдачей в 2021, 2022 и 2023 годах», – передает РИА «Новости» слова Мистахова на полях форума «Армия-2020».

Он уточнил, что каждый из трех «Буянов-М» будет сдан, скорее всего, в четвертом квартале соответствующего года.

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства.

Напомним, 28 декабря малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» приняли в состав Черноморского флота (ЧФ). На корабле торжественно подняли Андреевский флаг.