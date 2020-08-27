Пашаев объяснил причину возвращения к Михаилу Ефремову

27.08.2020, 7:53, Разное

Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему он вернулся защищать актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Сам артист 21 августа отказался от его услуг, мотивировав свое решение желанием найти более сильного адвоката.

Позднее Михаил Ефремов изменил свое мнение относительно Эльмана Пашаева. По словам адвоката, все защитники, с которыми связывался актер, предлагали ему признать свою вину. Но Ефремов категорически отказывался пользоваться такой линией защиты, поэтому 24 августа он вернулся к услугам Пашаева.

Стоит отметить, что адвокат Ефремова часто жалуется на угрозы, но дело он бросать не собирается, а потому будет защищать актера до самого конца. Смертельное ДТП произошло 8 июня, в этот день Ефремов, находившийся в состоянии сильного опьянения, врезался в фургон Сергея Захарова, который в тот же день скончался в больнице от потери крови. Артиста же отправили под домашний арест.