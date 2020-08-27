Экс-шеф разведки США разоблачил ложь команды Обамы о «сговоре» Трампа с Россией

27.08.2020, 7:01, Новости дня

Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время выборов в США 2016 года было основано на фальшивых данных, сообщил бывший и.о. главы нацразведки США Ричард Гренелл.

«В качестве исполняющего обязанности директора национальной разведки я видел полностью все подготовленное демократами дело о сговоре с Россией, и от того, что я увидел, мне просто стало плохо», – передает ТАСС слова Гренелла.

«Администрация Обамы и Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», – подчеркнул он, выступая на Национальном съезде Республиканской партии.

Он добавил также, что администрация президента США Дональда Трампа всегда будет на стороне тех, кто отстаивают свою свободу, в том числе когда речь идет о протестах в Белоруссии.

«Когда люди, которые стремятся к свободе, идут на огромный личный риск в местах вроде Гонконга, Тегерана или Минска, нет сомнений в том, кого поддерживает администрация Трампа. Мы всегда будем на стороне тех, кто сражается за данные им богом свободы», – сказал Гренелл.

В августе Washington Times сообщала, что комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.