Доля отечественной рекламы в РФ превысила долю зарубежной

27.08.2020, 7:01, Новости дня

Доля отечественных рекламодателей в российском телеэфире в первом полугодии 2020 года впервые за последние пять лет превысила долю зарубежных, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты агентства Initiative, на долю российской рекламы в первом полугодии пришлось 52% размещенных роликов против 48% рекламы иностранных брендов. При анализе учитывался объем размещенных на ТВ за последние пять лет 30-секундных рекламных роликов. Отмечается, что ранее доля иностранной рекламы на российском телевидении превышала 60%.

Отечественную рекламу на ТВ чаще стали заказывать интернет-компании, такие как Mail.ru Group, «Яндекс», Wildberries и Ozon, а также активно стали продвигаться в телеэфире новые бренды в банковской и телекоммуникационной сфере с крупными рекламными бюджетами, например, «Тинькофф банк» и Tele2.

Отмечается, что ряд отечественных крупных брендов, доминирующих на рынке телекоммуникаций, в меньшей степени пострадал от кризиса из-за коронавируса и смог увеличить инвестиции в рекламу. В то время как российские компании ориентируются на внутреннюю конъюнктуру, иностранные рекламодатели больше обращают внимание на макроэкономическую ситуацию в мире.

Как сообщил изданию гендиректор Национального рекламного альянса, наибольший рост продемонстрировали ретейл (в том числе онлайн), а также финансовые и фармацевтические компании. По подсчетам Initiative, заметно выросла доля отечественных брендов в рекламе товаров для животных – с 1% до 12% по сравнению с 2019 годом, а также в продвижении продуктов питания, где лидирующие позиции заняли мясные производители, увеличив долю присутствия в телерекламе с 48% до 54%. В то же время иностранные рекламодатели сохраняют позиции в категориях фармацевтики и товаров для ухода, где доминирующее положение занимают компании Unilever, Procter & Gamble и L’Oreal.

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