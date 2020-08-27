Брэд Питт прилетел во Францию с «двойником» Анджелины Джоли

27.08.2020, 6:53, Разное

Голливудского актера Брэда Питта заметили в компании с моделью Николь Потуральски, которая своей внешностью напоминает Анджелину Джоли. На частном самолете они прибыли во французский аэропорт Кастелле в среду, а затем могли отправиться в поместье Шато Мираваль, которое бывшие супруги купили за 67 млн долларов еще в 2011 году.

О жизни Николь Потуральски практически нет никаких подробностей. Родилась она в немецком Бергкамене, но корни у нее польские. В юности у нее отметили высокие таланты скаута, из-за чего родители позволили ей стать моделью. В течение 10 лет она выступает на подиумах разных стран, что помогло ей выучить пять языков. Кроме того, Потуральски владеет организацией, спасающей от вымирания акул. Но многие отмечают ее поразительное сходство с Анджелиной Джоли.

Четыре года назад после продолжительной совместной жизни Брэд Питт и Анджелина Джоли решили развестись. В августе нынешнего года актриса подала иск против судьи, посчитав, что он слишком предвзято вел их дело. Но Питт объяснил это попыткой затянуть судебный процесс. После расставания актер долгое время был один, но затем появились слухи, что он встречается с Алией Шокат и бывшей женой Дженнифер Энистон.