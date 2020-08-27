 

Оказавшийся в больнице с пневмонией Билан нагрубил подписчикам в Instagram

27.08.2020, 6:53, Разное

Разгневанный Дмитрий Билан, оказавшийся в больнице с пневмонией, нагрубил своим подписчикам в Instagram. Ему не понравилось то, что некоторые посчитали его жизнь слишком простой и беззаботной.
Во время прямого эфира музыкант прочитал комментарий с критикой в его адрес, утверждавший, что в жизни Дмитрия Билана никаких трудностей нет. На это исполнитель заметил, что многое проходит мимо его подписчиков, когда он находится за кулисами. Музыкант добавил, что о его жизни никто ничего не знает. Кроме того, он и до этого бывал в больнице, но просто все походы не афишировал.

По словам Дмитрия Билана, людям со стороны может показаться, что у него «все прекрасно, все замечательно». Но работа на сцене требует огромного количества моральных и физических сил. В больницу музыкант попал, когда прокатился на катере в Ялте. Врачи диагностировали у него воспаление легких.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Медики развеяли семь распространенных мифов о пользе сока

14.08 / “Подкачали родители и среда”: Роза Сябитова призналась в отсутствии чувства стиля

11.08 / Мнение: Тихановская призвала белорусов сидеть дома

25.07 / Без детей и бывших: Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly улетели в романтическое путешествие в Коста-Рику

22.08 / Удаленка и привилегии

29.06 / Новая акция от МКБ, направленная на поддержание заемщиков

13.07 / Ученые из США обнаружили связь между уровнем сахара и гормоном стресса

26.07 / Где теперь памятные таблички жертвам сталинизма, снятые со здания в Твери

30.06 / «Ровно год назад я начала путь к похудению»: падчерица Стаса Михайлова сбросила 10 килограммов

25.08 / Россияне стали слишком мало тратить на спасение души – Роспотребнадзор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска