Оказавшийся в больнице с пневмонией Билан нагрубил подписчикам в Instagram

27.08.2020, 6:53, Разное

Разгневанный Дмитрий Билан, оказавшийся в больнице с пневмонией, нагрубил своим подписчикам в Instagram. Ему не понравилось то, что некоторые посчитали его жизнь слишком простой и беззаботной.

Во время прямого эфира музыкант прочитал комментарий с критикой в его адрес, утверждавший, что в жизни Дмитрия Билана никаких трудностей нет. На это исполнитель заметил, что многое проходит мимо его подписчиков, когда он находится за кулисами. Музыкант добавил, что о его жизни никто ничего не знает. Кроме того, он и до этого бывал в больнице, но просто все походы не афишировал.

По словам Дмитрия Билана, людям со стороны может показаться, что у него «все прекрасно, все замечательно». Но работа на сцене требует огромного количества моральных и физических сил. В больницу музыкант попал, когда прокатился на катере в Ялте. Врачи диагностировали у него воспаление легких.