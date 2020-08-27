Пушков заявил о вступлении Польши в схватку за Белоруссию

27.08.2020, 6:48, Новости дня

Польша вступила в открытую геополитическую схватку за Белоруссию, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал в Telegram заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава собирается стать «послом независимой» Белоруссии.

Пушков отметил, что эти слова – «формулировка курса на «смену режима» и отрыв страны от России», ведь «Польша намерена представлять на мировой арене оппозицию». Если белорусская оппозиция «соглашается на такого «посла», то она автоматически делает стратегический выбор в пользу антироссийского курса», сказал сенатор.

Комментируя «линию нынешних белорусских властей», он заявил, что «многовекторность не оправдала себя».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «не собирается ни с кем делиться властью в Белоруссии и тем более идти на слияние с Россией».

Для Лукашенко «как президента самое важное – это суверенитет Белоруссии», он считает, что «Россия боится потерять» Белоруссию, а потому «должна помогать», в частности, оказать помощь для преодоления нынешнего кризиса, сообщил Пушков.

«Идея обьединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня. Более того: такая идея способна развернуть протесты, которые далеко еще не выдохлись, в совершенно ненужное для РФ русло», – отметил сенатор, добавив, что «набор сценариев достаточно ограничен – и позицией Лукашенко, и самой логикой развития событий в Белоруссии».

Напомним, Польша потребовала новых выборов в Белоруссии и призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу дружбе с Россией.