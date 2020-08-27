НАСА увязало высадку на Луну с движением за права женщин

27.08.2020, 6:48, Новости дня

Уже через несколько лет женщина-астронавт может ступить на поверхность Луны, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Он принял участие в видеоконференции, посвященной роли женщин в космических исследованиях, передает ТАСС.

Брайденстайн отметил, что «высадка на Луне к 2024 году астронавтов – женщин и мужчин – зависит от того», получится ли «вдохновить всех американцев для достижения этой цели».

При этом Брайденстайн показал пурпурно-золотистую эмблему программы «Артемида». Он отметил, что такие же цвета использовали активистки движения за права женщин.

Брайденстайн заявил, что программа НАСА «основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса».

«Мы отдаем дань уважения тем женщинам – сотрудницам НАСА, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам», – заверил он.

Напомним, членкор Академии космонавтики Андрей Ионин заявил газете ВЗГЛЯД, что «США предлагают подписать договор «Артемида» по возвращению людей на Луну прежде всего странам-сателлитам и союзникам».

Весной НАСА представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение. Речь идет о нескольких двусторонних договорах между США и странами-партнерами, в их основе будут принципы договора 1967 года. В частности, речь идет о добыче ресурсов на Луне и зонах безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».