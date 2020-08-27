Религия вуду и духи, которые вселяются в тела людей

27.08.2020, 6:42, Разное

Вуду это не только кровавые куриные жертвоприношения и зомби, в нем есть еще обширная культура лоа- духов, которые живут вокруг нас и могут вселяться в тело человека, наделяя его суперспособностями и даря удачу.

Одна из самых известных, но в то же время наименее понятых религий в мире – это религия вуду, которую можно найти на обширной территории Карибского моря и в соседних регионах, включая юг США (Новый Орлеан).

Больше всего вуду имеет хождение на Гаити и там даже само слово "вуду" пишется как "Vodou", чтобы отличать местное вуду от обычного вуду, которое по английски пишется как "Voodoo".

Традиции вуду на Гаити имеют глубокие корни и возможно никакая другая религия ими система убеждения не привлекала к себе столько внимания и непонимания одновременно.

Вуду по прежнему полна жутких образов и страхов и одно из самых пугающий частей вуду это существование могущественных духов, которые бродят среди нас и иногда вселяются в тела людей, чтобы поработить их.

Корни вуду уходят в глубь веков и теряются в Африке 6 тысяч лет назад. На Гаити вуду привезли чернокожие с западного берега Африки во время эпохи работорговли. Этим занимались французские и испанские колонизаторы. Эти верования постепенно смешались с христианскими мотивами и в 16-19 веках был создан уникальный африканско-христианский гибрид.

Последователи вуду верят в то, что существует верховный Создатель по имени Бонди "Добрый Бог", однако это существо отдалено от нашего мира и когда-то передало часть своей силы менее сильным божествам под названием "лоа" или "ива". Этих лоа очень много и они даже делятся на разные народы ("нанчон") и все подчиняются Бонди и являются посланниками между Бонди и нашим миром.

Именно лоа почитают и служат практикующие Вуду, а те, кто лучше всех умеет общаться с лоа, называются хунганами (колдуны), мамбо (жрицы), бокорами (шаманы) или чаплата (ведьмы). Все понятие магии вуду вращается вокруг поклонения и преданности лоа, а также умении общаться с их энергией.

Эти загадочные лоа охватывают широкий спектр внешностей, привычек, личностей, темпераментов и способностей. Некоторые из них праведны, другие откровенно злонамерены, порочны и мерзки. Через ритуалы вуду можно добиться, чтобы эти духи помогали людям, защищали их, дали важный совет, но если их оскорбить или разгневаться на них, то они могут принести болезнь, безумие или смерть.

Лоа очень много, их сотни, каждый со своими вкусами, особенностями и требованиями. Одному надо подношение в виде фруктов, другому нужна кровь или убитое животное. И среди них есть те лоа, которые могут вселяться в тела людей. Это то же самое, что одержимость бесами в христианстве, однако в вуду это может происходить с согласия самого человека.

Ритуал, который призывает лоа вселиться в человеческое тело, начинается как многие обряды вуду. Группа людей собирается вместе с хунганом, манбо или чаплатой и начинаются сложные танцы, песни, которые могут доводить людей до состояния транса, за которыми следует пир и подношение для лоа. Все тут имеет значение, даже съеденная еда, стиль и цвет одежды.

Во время этого ритуала выбирается один человек, который станет "чвала" (лошадью), на котором будет ездить дух. А потом происходит само "вселение". Иногда дух проникает в человека мягко и почти незаметно, человек даже не успевает заволноваться. Но иногда это происходит жестко, насильственно и человека бьют конвульсии, он трясется, дергается.

Когда дух осваивается в теле человека, этот человек начинает вести себя именно так, как должен себя вести определенный лоа. Он двигается как этот лоа, у него меняется характер, манера речи. Когда другие участники подтверждают, что теперь лоа находится в теле конкретного человека, они делают ему подношения, дают определенную одежду, аксессуары, еду, напитки. Все именно то, что нравится этому лоа.

Теперь человек "одержимый" лоа обретает сверхспособности. Он может читать мысли, говорить на разных языках, обретает сверхсилу, сверхскорость и некоторые другие супер-силы.

Иногда, если лоа попался зловредный, человек может проявлять признаки безумия, пытаться нанести вред своему телу (порезать ножом, прыгнуть с высоты, натереть глаза перцем). Он также может демонстрировать порочные признаки поведения, которым не был привержен ранее – распутство, курение, алкоголизм, агрессивность и тд.

Однако многие готовы смириться даже с таким проявлением лоа, потому что в отличии от христианской одержимости, вселение лоа в тело человека дает последнему много преимуществ. Помимо перечисленных выше суперспособностей, такой человек может привлекать к себе удачу, способен предвидеть будущее, обеспечить хороший урожай, исцелять других людей, умело отомстить своим врагам и прочие полезные вещи.

Поэтому среди приверженцев вуду одержимость лоа не считается плохой вещью, которую следует избегать. Более того, умение вселить в себя лоа и быть его хорошим носителем почитается и считается за честь. И опять же, лоа, в отличи от христианских бесов, не вселяются в тех, кто не хочет быть их носителями, так как это тоже дает свою толику к их репутации.

Одержимость лоа человеком длится совсем недолго. От нескольких часов до нескольких дней. Так что даже у тех, кто оказался напуган этим моментом и пожалел о вселении в себя лоа, страдают недолго и потом полностью избавляются от лоа.

Можно разное думать об этом, но гаитянцы считают все это совершенно реальным.