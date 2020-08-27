Выборы в Грузии: оппозиция обвиняет Кремль во вмешательстве

27.08.2020, 6:13, Новости дня

Грузинская оппозиция требует от Прокуратуры Грузии провести расследование в связи с финансированием пророссийской партии «Альянс патриотов Грузии». Соответствующий запрос 25 августа был внесен партией «Европейская Грузия».

Ранее неправительственная организация «Досье», основанная оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским, распространила информацию, согласно которой «Альянс патриотов» получил из российского госбюджета 8 млн долларов США для ведения своей предвыборной кампании. НПО «Досье» опубликовала рабочий документ, в котором говорится о подготовке и бюджете избирательной кампании «Альянса патриотов», которую, как утверждает организация, российский политтехнолог Сергей Михеев направил в Администрацию президента РФ.

«Прокуратура нормального, достойного государства, не дожидаясь внесения заявления с нашей стороны, после обнародования такой информации, должна срочно начать расследование по очень многим статьям, включая ту, которая подразумевает, что получение финансирования из другой страны, тем более страны-оккупанта, является преступлением», — заявила СМИ депутат от «Европейской Грузии» Элене Хоштария.

При этом в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») считают, что до завершения расследования регистрация партии «Альянс патриотов» в качестве участницы предвыборной кампании, должна быть приостановлена.

Одновременно как в «Европейской Грузии», так и в «ЕНД» утверждают, что правящая сила «покрывает» «Альянс патриотов» и что скорее всего, Прокуратура не расследует данное дело надлежащим образом.

Реакция властей

В ответ на обвинения оппозиции, в правящей «Грузинской мечте» заявили о неприемлемости сотрудничества с «группами, которые имеют непосредственные связи с таким враждебным государством, как Россия, а также с группами, которые в замаскированной форме продвигают интересы России».

Как заявил председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили, вопрос финансирования «Альянса патриотов» должен быть изучен и расследован прокуратурой, и в случае подтверждения факта финансирования этой партии из России будет «необходимо принять соответствующие меры».

«Происки конкурентов» и паломническая поездка

Сами представители «Альянса патриотов» категорически отрицают то, что финансируются Кремлем и объясняют информацию российских СМИ, «происками» своих конкурентов.

В то же время, в пророссийской партии не отрицают, что среди нанятых ими консультационных кампаний для планирования предвыборной кампании, помимо четырёх американских и двух израильских, есть и одна российская. При этом в «Альянсе патриотов» не уточняют конкретно, какая российская компания оказывает им услуги.

Примечательно, что 18 августа лидеры «Альянса патриотов» находились в Абхазии. Согласно СМИ, они воспользовались Ингурским мостом, который уже несколько месяцев закрыт для передвижения, провели на оккупированной территории около четырех часов и вернулись обратно. Грузинские СМИ утверждают, что лидеры пророссийской партии ездили в Абхазию «для тайной встречи» с представителями российских властей.

В Абхазии оппозиция, которая критикует нынешнее абхазское руководство из-за их заявлений о необходимости вести переговоры с Тбилиси, потребовала от властей разъяснений в связи с данным визитом. В ответ на это Лаша Сакания, помощник сепаратистского лидера Аслана Бжания, распространил заявление, в котором сказано, что поездка грузинских оппозиционеров имела паломнический характер: «Ко мне обратились мои старые друзья из Российской Федерации с просьбой оказать содействие в передаче иконы Богородицы из Грузии в Илорский храм в качестве дара… что и было сделано нами. На этом наша миссия была завершена».

Представители «Альянса патриотов» подтвердили версию абхазских сепаратистских властей, хотя не уточняли, кто были россияне, которые помогли им в осуществлении визита в оккупированный регион.

При этом из-за визита «Альянса патриотов» Лаша Сакания 26 августа покинул должность помощника де факто президента Абхазии. Как Сакания написал в социальной сети «Фейсбук», он это сделал по собственному желанию «дабы не повышать градус в обществе».

Мнение эксперта

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает «вполне реалистичной» информацию насчет вмешательства Кремля во внутренние дела Грузии, распространенную российской неправительственной организацией.

Эксперт полагает, что среди пророссийских партий в Грузии «Альянс патриотов» является «самой перспективной» политической силой и напоминает, что на выборах 2016 года за неё проголосовали более 88 тысяч человек, в результате чего шесть депутатов от «Альянса» попали в парламент Грузии.

По словам Читадзе, несмотря на то, что рейтинг «Альянса патриотов» невысокий, делая ставку на эту партию, Кремль получает рычаги для давления на правящую «Грузинскую мечту».

В частности, как считает эксперт, из всех других грузинских партий правящая сила легче всего находит общий язык с этой партией. Примером их сотрудничества, отмечает Читадзе, были президентские выборы, когда «Альянс патриотов» вывел на свой митинг в поддержку кандидата от правящей «Грузинской мечты» приблизительно сто тысяч человек.

При этом, согласно Читадзе, обе партии «едины в своей непримиримости» к партии экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД», также как и к «Европейской Грузии», — партий бывших союзников Саакашвили. Эксперт полагает, что, если в результате выборов, намеченных в октябре, «Грузинская мечта» и «Альянс патриотов» окажутся в парламенте, вероятность их взаимной поддержки при утверждении Кабмина и других процедурах, «очень высокая».

«Альянс патриотов» устраивает правящую Грузией партию гораздо больше, чем любая другая грузинская партия. Более того, «Грузинской мечте» неоднократно бывала нужна поддержка «Альянса патриотов» и они её получали. Соответственно, усиливая эту партию и помогая ей иметь больше представителей в парламенте Грузии, Москва сможет более эффективно влиять на решения, которые принимают грузинские власти», — резюмировал Читадзе.