Spiegel: Врачи Навального из «Шарите» запросили материалы по отравленному болгарскому бизнесмену

27.08.2020, 6:13, Новости дня

Германские врачи, лечащие Алексея Навального, запросили у болгарских медиков материалы по отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на расследование, проведённое совместно с группой Bellingcat. Источники расследования не раскрываются.

Издание полагает, что врачи из берлинской клиники «Шарите», в которой находится оппозиционер, могли прийти к выводу, что при отравлении Гебрева и Навального использовались схожие отравляющие вещества.

Ранее врачи из «Шарите» сообщили, что российского оппозиционного политика могли отравить веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую, в частности, входят органофосфаты. Согласно информации Spiegel и Bellingcat, теперь германские врачи склоняются к тому, что Навальный подвергся воздействию веществ из этого семейства. К ним относятся инсектициды, а также нервно-паралитические токсины, в частности зарин и «Новичок», разработанный в СССР. «Новичком», по данным Великобритании, в 2018 году в Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Емельян Гебрев занимался поставками оружия на Украину. 18 апреля 2015 года во время приёма для партнёров бизнесмен почувствовал недомогание и вскоре потерял сознание. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Однако было и обстоятельство, общее для всех троих: за несколько часов до приёма, утром того же дня, они находились в одном месте – в своём офисе в Софии.

Расследователи Bellingcat и издание The Insider пришли к выводу, что к отравлению Гебрева имел отношение бывший офицер ГРУ Сергей Федотов. Он же, предположительно, был связан с россиянами, возможно, причастными к отравлению Скрипалей в Великобритании.

Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа. Врачей больницы критиковали за то, что они в течение нескольких часов не разрешали транспортировку пациента в немецкую клинику.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что диагноз «отравление» был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили.

Мураховский попросил коллег из берлинской клиники «Шарите» предоставить данные анализов, на основании которых был сделан вывод об отравлении. Врач предложил германским медикам обменяться биоматериалами пациента для более точной диагностики.

26 августа медработники Омской области опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что невозможно отрицать, что Навальный был спасён омскими врачами. «Настоящий доктор всегда вне политики. Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс», – говорится в обращении. В тексте утверждается, что врачам омской больницы скорой помощи поступают угрозы.