На Кубани обсудили проведение форума «Сильные идеи для нового времени»

27.08.2020, 6:08, Новости дня

В Краснодарском крае планируется провести форум стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», его проведение обсудили врио главы региона Вениамин Кондратьев и экономист Светлана Чупшева.

Так, Кондратьев отметил, что Сочи имеет богатый опыт проведения мероприятий самого высокого международного уровня и выразил уверенность в том, что и этот форум пройдет достойно, сообщается на сайте правительства.

«Мы готовы предоставить всю необходимую помощь, обеспечить комфорт проживания участников, логистику. В тоже время мы хотим, чтобы край принял самое активное участие, имел свой павильон, где в полной мере будет представлена информация о регионе и бизнесе. Это позволит привлечь новых партнеров и инвесторов», – подчеркнул глава края.

В свою очередь Чупшева рассказала о важности форума для реализации инициативных идей.

«Претендентами уже подано более 7 тыс. самых разных идей, касающихся перезагрузки экономики, социальной и технологической сфер. И Краснодарский край занимает второе место по количеству поданных заявок. Наша цель – сделать так, чтобы эти предложения не остались идеями. То, что край также готов поддержать стоящие разработки, дает уверенность в их реализации», – сказала Чупшева.

По ее словам, интересные проекты имеют все шансы на федеральную поддержку. Лучшие идеи будут презентованы широкой аудитории на сочинском форуме.

Прием заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября.