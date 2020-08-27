 

Британия может вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35

27.08.2020, 6:08, Новости дня

Великобритания может существенно сократить количество закупаемых американских истребителей F-35 Lightning II по сравнению с первоначальными планами, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Изначально британская сторона намеревалась закупить 138 истребителей, их планировалось применять на авианосцах Queen Elizabeth («Королева Елизавета») и Prince of Wales («Принц Уэльский»), передает ТАСС со ссылкой на Times.

Пока удалось согласовать закупку 48 истребителей до 2025 года за 9,1 млрд фунтов стерлингов (11,9 млрд долларов). Источники издания уверяют, что более широкомасштабная закупка маловероятна.

Чтобы закупить столько истребителей, Британии придется сократить расходы на другие оборонные нужды и направить все средства на ВВС, отметил представитель информационного бюллетеня Defense Analysis Фрэнсис Тус.

Затраты на поддержку F-35 Lightning II огромны отметил он, а «коэффициент эксплуатационной готовности истребителя оставляет желать лучшего из-за времени ожидания запасных частей».

В начале 2019 года сообщалось, что Великобритания может отказаться от программы закупки истребителей F-35 Lightning II из-за дефицита финансирования в размере 9,2 млрд долларов. Программа покупки Великобританией 138 самолетов F-35 рассчитана на 10 лет.



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