Кандидатом в мэры Днепра от “Слуги народа” стал депутат облсовета от “Европейской солидарности”

27.08.2020, 5:55, Новости дня

Партия “Слуга народа” назвала своего кандидата в мэры Днепра – им стал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Об этом политсила сообщила 26 августа в Telegram.

Рыженко и других кандидатов от “Слуги народа” на местных выборах представили на презентации стратегии развития региона, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский.

Кандидат представил свою команду, в которую вошли заместитель главврача больницы имени Мечникова Юрий Скребец, хирург Сергей Тымчук и другие, пишет LIGA.net.

Рыженко – экс-замминистра здравоохранения Украины; с 2011 года возглавляет областную больницу в Днепре. В 2015 году стал депутатом областного совета от Блока Петра Порошенко (сейчас фракция называется “Европейская солидарность”).

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.