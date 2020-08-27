Андрей Стрихарский о фестивале “Спортивная Черкасчина – 2020”: Мы регулярно проводим спортивные соревнования и привлекаем активную молодежь

27.08.2020, 5:55, Новости дня

Ко Дню Независимости и государственного флага в городе Корсунь-Шевченковский провели фестиваль “Спортивная Черкасчина – 2020”. Инициатором и организатором мероприятия выступил народный депутат Андрей Стрихарский, который возглавляет Ассоциацию детско-юношеского спорта Украины.

“Каждый год подряд мы в Ассоциации детского и юношеского спорта Украины стараемся проводить спортивные соревнования и максимально привлекаем молодежь. Потому что юноши и девушки – это наше будущее и нашей нации нужны здоровые телом и духом преемники”, – отметил народный депутат Андрей Стрихарский в интервью местному телеканалу. Сам политик приехал на фестиваль со своим сыном.

По словам нардепа, очень важно привлекать молодежь к спорту, давать возможность начинающим и профессионалам постоянно развиваться и приобретать новые победы.

В мероприятии приняли участие спортсмены из Черкасской области и Киева, среди которых: СК “Добро”, Черкасская областная детская ОО “Киокушин карате”, СК “Delta”, СК “Greka MMA”, СК “Гермес”, Федерация черлидинга Украины.

В программе фестиваля было выступление уникальной девочки – Николь Князевой. В свои 10 лет она является обладательницей 26 национальных и мировых рекордов, легко поднимает гирю весом в 16 кг и принимает участие почти во всех видах спорта.

По результатам соревнований спортсмены получили медали и кубки, а зрители – море удовольствия и драйва.

“Мы не забыли и о требованиях времени и карантине, поэтому праздник прошел с соблюдением всех санитарных норм. Все присутствующие получили при входе маски, на территории в достаточном количестве были санитайзеры для дезинфекции рук”, – добавил Андрей Стрихарский.

Организаторы отмечают, что в ближайшее время уже в других городах Черкасской области проведут следующие спортивные соревнования.