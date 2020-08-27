Министры доложили Путину о готовности школ и вузов к учебному году

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27.08.2020, 5:48, Новости дня

Все школы и детские сады в РФ готовы к началу учебного года, доложил министр просвещения Сергей Кравцов президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

«Все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы», – сказал Кравцов, передает РИА «Новости».

Глава ведомства также сообщил о том, как обстоят дела с подключением учебных заведений к интернету.

«Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы», – заверил министр.

Также на совещании поднималась тема готовности вузов к учебному году.

«Система высшего образования готова к началу учебного года», – доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Президент, обращаясь к Кравцову, затронул тему питания детей.

«Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания) обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причем на всей территории Российской Федерации. Понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя», – подчеркнул Путин.

Напомним, 17 апреля Кравцов заявил, что Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки. Он уточнил, что ВПР позволят выявить пробелы в знаниях школьников, которые могли быть вызваны переходом на дистанционное обучение.



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