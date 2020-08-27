 

Экс-секретарь СНБО Украины пожаловался на «импотентные институции»

27.08.2020, 5:48, Новости дня

Правоохранительные органы на Украине «никакие», сообщил экс-секретарь СНБО страны Александр Данилюк.

«У нас импотентные институции», – приводит его слова NewsOne.

Данилюк заявил, что «даже если напишешь» и «предоставишь» правоохранителям «полные доказательства, они не смогут слова прочитать», передает РИА «Новости».

Он раскритиковал Госбюро расследований за то, что ведомство так и не продвинулось в расследовании исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в офисе президента.

Напомним, Данилюк написал заявление об отставке в сентябре 2019 года. 

В мае 2019 года он рассказал, что все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты СНБО после того, как Петр Порошенко лишился поста президента страны.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко объяснил, что вся техника для ситуационной комнаты «была арендована на деньги Порошенко», а после «возвращена арендодателю».



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