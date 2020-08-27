Экс-секретарь СНБО Украины пожаловался на «импотентные институции»
27.08.2020, 5:48, Новости дня
Правоохранительные органы на Украине «никакие», сообщил экс-секретарь СНБО страны Александр Данилюк.
«У нас импотентные институции», – приводит его слова NewsOne.
Данилюк заявил, что «даже если напишешь» и «предоставишь» правоохранителям «полные доказательства, они не смогут слова прочитать», передает РИА «Новости».
Он раскритиковал Госбюро расследований за то, что ведомство так и не продвинулось в расследовании исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в офисе президента.
Напомним, Данилюк написал заявление об отставке в сентябре 2019 года.
В мае 2019 года он рассказал, что все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты СНБО после того, как Петр Порошенко лишился поста президента страны.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко объяснил, что вся техника для ситуационной комнаты «была арендована на деньги Порошенко», а после «возвращена арендодателю».
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