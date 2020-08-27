“Введено военное положение”: эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии

27.08.2020, 5:23, Разное

Эксперт отметил, что в Белоруссии “де-факто введено военное положение”: по приказу министра обороны армия приведена в высочайшую степень готовности, милиция и ОМОН – тоже. Он констатировал, что в республике задерживают протестующих, арестовывают членов стачечных комитетов, не печатаются газеты.

По словам Пастухова, наступил период жесткой реакции со стороны властей и силовых структур на фоне протестов в Белоруссии. По замыслу, он должен погасить волну митингов и забастовок.

По мнению эксперта, определенную роль в ситуации в Белоруссии может сыграть внешний фактор. Ведь Евросоюз и США уже показали свою четкую реакцию – непризнание президентских выборов. Но самое главное – реакция России. Последние выходки силовиков и главы государства Александра Лукашенко с автоматом в руках заставили руководителей соседних государств серьезно задуматься над тем, что происходит в республике.

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— Антон Чигур (@AntonChiguRnD) June 20, 2020

Пастухов подчеркнул, что поведение власти страны показывает, что руководство Белоруссии не остановится ни перед чем, чтобы навести жесточайший порядок. Он добавил, что начался очень мрачный период в новейшей истории республики. Пути его завершения – это либо ужесточение порядка и подержание власти с помощью силы, либо начало некой оттепели.

Бывший судья Конституционного суда страны отметил, что пока на фоне протестов в Белоруссии еще не вели комендантский час, нет военного патрулирования с оружием, хотя на охрану президентского дворца уже поставлены вооруженные люди. По словам Пастухова, это серьезный повод, чтобы созвать срочное совещание стран-участниц ОБСЕ и ООН.