Мнение: О подготовке «нефтяного эмбарго» в отношении России

27.08.2020, 5:20, Разное



Фото © Интерфакс.

То, что ещё недавно казалось пустой угрозой или беспочвенными слухами, теперь стремительно обретает черты близкой реальности. Угрожающей близкой. Причём сообщил об этом не какой-то пустозвон из числа русских недругов, а самый, что ни есть, проверенный, свой человек. Давний соратник Владимира Путина, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, экс-президент и экс-премьер.

Уж он-то совершенно точно не будет нагнетать…

Дмитрий Медведев и не нагнетал. Ровным, спокойным голосом, без эмоций он сообщил про «очень серьезные последствия» для российской экономики и про её потери, которые «невозможно подсчитать». Случилось это на совещании по вопросам климатическим, но повод не суть важен.

Важнее совсем не безоблачное будущее для России, тесно завязанной на экспорт энергоресурсов и прочего сырья. Дело в том, что с 2025 года Евросоюз планирует ввести так называемый углеродный налог: поставщики товаров на европейский рынок, которые в процессе их производства сжигают много ископаемого топлива, будут платить около 30 евро за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу. Этот налоговый механизм, как ожидается, будет включен в новый европейский Закон о климате, который должен быть принят в 2021 году. Его цель – выполнить Парижское соглашение по климату и удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 °C.

Результатом станет «значительное сокращение» поставок российских сырьевых товаров в Европу – это и нефть, и уголь, и металлы, перечислил предстоящие потери Дмитрий Медведев. Дело в том, что при их добыче и переработке российские предприятия выбрасывают в атмосферу значительные объёмы СО2. Так, по оценке KPMG, каждый баррель добытой в России нефти порождает вдвое больше углекислого газа, чем, например, сырьё из Саудовской Аравии.

«По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза», – констатировал Дмитрий Медведев. Конкретные детали нового механизма пока не ясны, но по сути, это такое мягкое эмбарго для российских углеводородов и металлов, обеспечиваемое не политическими, а экономическими методами. Ибо часть нефти, газа и нефтепродуктов с высокой себестоимостью добычи будет отсечена от европейского рынка новым налогом.

По данным ЦБ РФ, за 2019 год Россия получила 419 млрд долл. экспортных доходов, из которых 60% обеспечили всего три товара: сырая нефть (121,4 млрд долл.), нефтепродукты (66,9 млрд долл.) и природный газ (19 млрд долл.). «По оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортёров будут составлять миллиарды евро», – предупредил Дмитрий Медведев. И добавил, что «речь идёт об очень значительных выпадающих доходах» российского бюджета.

Как начальник он дал поручение разработать меры внутреннего и внешнего реагирования, если налог будет введён. В том числе, «подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли, когда такие решения вступят в силу». Беда в том, что возможности российского бюджета в таком случае очень ограничены, ибо доходы от несырьевой экономики малы в сравнении с нефтяными. К тому же на экспорт российского оружия тоже может быть наложено эмбарго.

В общем, сырьевая халява, похоже, заканчивается даже раньше, чем предполагали пессимисты. Тем более, что на рынке достаточно поставщиков, готовых заменить для #ЕС некошерную #нефть из России. А вы готовы к резкому оскудению потока нефтедолларов и сырьевой ренты? Придумали свой личный план действий на этот случай?