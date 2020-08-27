 

В дом Цепкало в Минске пришли с обыском

27.08.2020, 5:08, Новости дня

В доме экс-кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в Минске проходит обыск, сообщили в штабе политика.

«Вероника [жена Цепкало] созвонилась с родственниками, которые присматривают за домом. (…) Да, там проводится обыск», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба.

Цепкало на данный момент находится за пределами Белоруссии. 15 августа его объявили в розыск в России, в Белоруссии на него возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Цепкало с семьей уехал на Украину, а затем вылетел из Киева в Варшаву.



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