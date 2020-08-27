 

Лукашенко не захотел говорить с Макроном

27.08.2020, 5:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не отвечал на звонки не только канцлера Германии Ангелы Меркель, но и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил глава правительства Эстонии Юри Ратас.

Комментируя переговоры Меркель и Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Ратас пояснил, что из Берлина и Парижа направили «просьбы о телефонных переговорах в Минск – Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку».

Ратас отметил, что Москва «в вопросах, касающихся Белоруссии, и в целом в этом регионе, играет важную роль», пишет ERR. 

Меркель и Макрон предложили «найти способ разрешения ситуации в Белоруссии». Они выступили за «свободные демократические выборы» в «присутствии международных наблюдателей», но «Лукашенко от этого отказался», сказал Ратас.

Напомним, Меркель заявляла, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он отказался от переговоров.

Путин рассказал Лукашенко о беседах с Меркель и Макроном. Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.



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