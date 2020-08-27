В Университете Алабамы за неделю было выявлено более пятисот случаев COVID-19

27.08.2020, 4:50, Новости дня

С начала прошлой недели, когда начался осенний семестр, на кампусе Университета Алабамы зарегистрирован уже 531 случай заражения COVID-19. Университет сообщил об этом во вторник, запретив проведение студенческих вечеринок и других собраний, во время которых может распространяться коронавирус.

Руководство университета, объявившее на прошлой неделе 14-дневный мораторий на собрания студентов, опубликовало данные о количестве студентов, преподавателей и сотрудников, заразившихся коронавирусом, на следующий день после того, как мэр города Таскалуса приказал закрыть бары.

Ранее около 30 тыс. студентов сдали тесты на COVID-19, 310 из которых оказались положительными. Последующее тестирование выявило сотни случаев заражения.

«В последнюю неделю из-за поведения студентов мы наблюдали всплеск числа тех из них, кто обратился за повторным тестированием из-за того, что у них появились симптомы заболевания или потому что они общались с людьми, инфицированными COVID», – сообщил доктор Селвин Викерс, декан Медицинской школы Бирмингема в Университете Алабамы.

«Эта тенденция побудила нас принять решение предпринять дальнейшие шаги, чтобы снизить вероятность резкого распространения COVID-19», – заявил Викерс.

В понедельник мэр города Таскалуса приказал закрыть бары на две недели после того, как руководство Университета Алабамы сообщило о «неприемлемом» росте числа случаев заражения, что может поставить под угрозу планы продолжения семестра на кампусе. Мэр города Уолт Мэддокс заявил, что неконтролируемое распространение вируса угрожает как системе здравоохранения, так и местной экономике, если студентов отправят домой для дистанционного обучения.

В Обернском университете также наблюдается рост числа случаев заражения с момента возвращения студентов на кампус 17 августа.

Университет сообщил, что 202 студента и пять сотрудников главного кампуса заразились COVID-19 с 15 по 21 августа.

Представители органов здравоохранения Алабамы недавно выразили оптимизм по поводу сокращения числа заражений и связанных с COVID-19 госпитализаций по всему штату, включая количество госпитализаций, произошедших после того, как был издан приказ об обязательном ношении масок в общественных местах.

Однако, как сказал главный санитарный врач Алабамы Скотт Харрис, существуют опасения относительно новых вспышек на кампусах университетов.