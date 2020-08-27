Камала Харрис подвергнет Дональда Трампа критике в последний день съезда республиканцев

27.08.2020, 4:50, Новости дня

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Камала Харрис в четверг планирует выступить с критикой действий Дональда Трампа в ходе пандемии коронавируса. Выступление состоится за несколько часов до того, как президент официально согласится с выдвижением его кандидатуры на второй срок.

Харрис собирается говорить о «глубоком провале руководства» Трампа и расскажет о предложениях кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена по контролю над вирусом и противодействию экономическим последствиям пандемии. Штаб Джо Байдена сообщил об этом агентству «Ассошиэйтед Пресс».

В четверг вечером съезд Республиканской партии завершится выступлением президента Трампа на лужайке перед Белым домом. Демократы планируют противопоставить этому событию выступление Камалы Харрис.

Речь Харрис, которую она произнесет в четверг, станет наиболее критической в адрес Трампа с момента, когда сенатор согласилась войти в команду Джо Байдена. Летом 2019 года, когда Харрис сама была кандидатом в президенты, она говорила, что готова «возбудить дело» против Трампа и вынести ему «обвинительный приговор».

В статье, опубликованной в газете Washington Post в среду, Харрис подробно рассказала об истории борьбы женщин за избирательные права, в особенности темнокожих женщин, которым право голоса не было предоставлено даже после принятия 19-й поправки к Конституции в 1920 году.

Демократы считают, что Харрис может привлечь к голосованию за Байдена женщин из этнических меньшинств, а также белых независимых избирателей, и даже умеренных республиканцев, которые недовольны Трампом.

Трамп и его союзники-республиканцы пытаются представить Харрис как крайне либерального политика, помогающего ультралевым силам контролировать Демократическую партию и центриста Байдена.