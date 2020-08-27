 

Курс доллара обновил апрельский максимум

27.08.2020, 4:48, Новости дня

Рубль в ходе торгов в среду днем усиливает падение, доллар впервые с апреля торгуется по 76 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 16.29 мск рос на 63 копейки, до 75,96 рубля, курс евро – на 43 копейки, до уровня 89,62 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговой площадки.

Ранее в среду доллар обновил максимум с апреля и достиг 76 рублей, евро – с февраля 2016 года – 89,81 рубля.



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