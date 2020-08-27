В ЭИСИ обсудили конкурентоспособность новых политических партий России

27.08.2020, 4:48, Новости дня

Политический спектр России, начиная с 2012 года, когда регистрацию политических объединений упростили, заметно изменился. Насколько появившиеся политические силы конкурентны и как россияне реагируют на новые лица в отечественной политике и их идеи, обсудили политологи на встрече в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Политический сезон 2020 еще не завершился, но эксперты уже смотрят дальше – в 2021 год, когда должны пройти очередные парламентские выборы. Возможно, именно эти выборы станут своего рода новой точкой отсчета для политической системы страны, когда вновь созданные партии начнут завоевывать позиции коммунистов и либерал-демократов, которые почти три десятка лет сидят в парламенте и оппозицией являются лишь формально, а также эсеров, которые за всю историю своего существования кроме как лозунгами ничем себя не проявили, передает «ФедералПресс».

Так, в борьбу за кресла в нижней палате парламента готовятся вступить сразу четыре новые партии – «За правду» писателя Захара Прилепина, «Новые люди» во главе с предпринимателем Алексеем Нечаевым, «Партия прямой демократии» создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива» экологического активиста Руслана Хвостова. Сейчас все они в разной степени участвуют в региональных выборах. Опыт у партий небольшой, и все же политологи ЭИСИ решили устроить их лидерам небольшой предвыборный экзамен.

Каждый из лидеров для начала представил свою партию, рассказал об основных программных идеях, а после политтехнологи взяли управление в свои руки. Со стороны выглядело таким образом, что в наиболее сложном положении оказался лидер так называемой партии «танчиков» Макаров. Ему непросто было объяснить, как он, человек, полностью погруженный в виртуальный мир и работающий там, будет взаимодействовать с людьми вживую, как он их приведет на избирательные участки. По словам молодого политика, с помощью интернет-площадки делать это сложно и нужно понимать, что «основное будущее – в онлайне».

Пространно Макаров ответил на вопрос социолога Виктора Потуремского об отношении к действующей власти: «Партия прямой демократии» – это оппозиция или нет?

Макаров ответил, что «оппозиция или не оппозиция – это как люди скажут».

«Если скажут: по данному вопросу вы должны выступить как оппозиция – мы выступим, по этому вопросу вы должны поддержать Путина – мы поддержим. Мы спросим избирателей, что будет делать депутат», – добавил он.

Не обошли политтехнологи стороной лидера партии «Новые люди», бизнесмена Алексея Нечаева, который заявил, что в РФ 35 % активных людей, которым нужны перемены, которые сами готовы создавать эти перемены.

Причем в партии не разделяют сторонников по возрастному признаку: новый – не значит молодой, новый – «это состояние души». По словам социолога Виктора Потуремского, мало обновления, «нужны новые способы коммуникации между властью и населением».

Кроме того, лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов рассказал о своей экологической повестке. Казалось бы, тема не новая, еще в 1990-е была создана первая «зеленая» партия. Но, как считает Хвостов, разница между новыми и прежними «зелеными» существенна.

«Мы современная партия, в отличие от партии зеленых, которые остались в 1990-х, варятся в собственном соку. Мы больше про людей, мы говорим с ними на современном языке, мы вовлекаем избирателей в работу», – отметил Хвостов.

Логичным стал вопрос управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, почему «Зеленая альтернатива» сосредоточилась лишь на экологически неблагополучных регионах страны. Очевидно, что такой локальной активности будет недостаточно, чтобы получить даже те 5–7 % на парламентских выборах, на которые рассчитывает Хвостов.

Политические идеи партии «За правду» в целом оказались более понятны и четко выражены. По словам первого зампреда партии Александра Казакова, их поддерживают «не лузеры и не маргиналы».

«Политическая система, которая была создана в начале 2000-х годов, – успешная, хорошая, она выдержала несколько тяжелейших кризисов, но она выработала свой ресурс. Наша система не меняется, она находится в состоянии застоя. Поэтому политическая система должна не меняться, а нужно создавать новую. Мы себя рассматриваем как участника этого процесса», – сообщил Казаков.

При этом у самих партийцев весьма амбициозные планы – получить на выборах в Госдуму в 2021 году сразу второе место. А это, по словам Казакова, возможно, нужно поработать только над узнаваемостью лиц партии.

По просьбе политолога Алексея Чеснакова лидеры партии попытались упростить свою идеологию до одного слова.

Так, в одно слово уложился только Алексей Нечаев и сказал – «развитие». Вячеслав Макаров смог сформулировать идею в двух словах – «избиратель прав», Руслану Хвостову и Александру Казакову понадобилось три слова – «экология для всех» и «суверенитет и справедливость».

Отмечается, что географию своих избирателей большинство новых политиков оценивают довольно узко. В основном они считают, что должны ориентироваться на города-миллионники. Экологи добавляют к этому еще промышленные регионы (Урал и Сибирь). Партия «За правду» видит свою деятельность шире, считая, что ориентироваться нужно и на сельскую местность, куда люди должны возвращаться из городов.

Новый формат общения позитивно восприняли обе стороны. Для лидеров партий, казалось бы, состоявшихся по своей основной деятельности людей, этот опыт встречи с гуру политтехнологий оказался полезен.

Напомним также, что на площадке ЭИСИ прошел круглый стол «Новые партии. Что предлагают политические стартапы для России?». В актуальном формате ПолитТехКранч лидеры новых партий кратко презентовали основные партийные программные предложения, а затем отвечали на вопросы ведущих политических экспертов.