Федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца

27.08.2020, 4:48, Новости дня

Американские власти казнили единственного индейца, приговоренного к смерти на федеральном уровне, сообщают информационные агентства.

В среду в федеральной тюрьме в городе Терре-Хот (Индиана) казнили 38-летнего Лезмонда Митчелла, который в 2001 году убил девятилетнюю девочку и ее бабушку. Ему сделали смертельную инъекцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

В июле состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного. В тюрьме в городе Терре-Хот казнили Дэниела Льюиса Ли, члена расистской группировки, который жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку.