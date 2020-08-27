Кандидатом в мэры Николаева от “Слуги народа” стала “рабочая баба” из диалога Корниенко и Арахамии

27.08.2020, 4:34, Новости дня

Кандидатом в мэры Николаева от партии “Слуга народа” стала предприниматель Татьяна Домбровская, об этом сообщила в Facebook народный депутат от монобольшинства Галина Янченко.

“Еще одна женщина – кандидат в мэры от партии “Слуга народа”, Татьяна Домбровская. Она будет представлять команду нашей политсилы в качестве кандидата в мэры Николаева”, – написала Янченко.

По ее словам, Домбровская является успешным и известным в городе предпринимателем, “имеет видение и программу действий”.

Ще одна жінка кандидат в мери від партії Слуга Народу – Татьяна Домбровская. Вона представлятиме команду нашої політсили… Posted by Halyna Yanchenko on Kolmapäev, 26. august 2020

Домбровская стала известна после неформальной беседы главы партии “Слуга народа” нардепа Александра Корниенко с руководителем парламентской фракции этой политсилы Давидом Арахамией. 23 июня, думая, что микрофоны перед началом пресс-конференции в Николаеве отключены, Корниенко назвал Домбровскую “рабочей бабой” и “корабельной сосной”, которая “отх…ярит 300 встреч за четыре месяца и выиграет”.

Затем политик принес извинения Домбровской и нардепу Ирине Аллахвердиевой, чью внешность он также обсуждал с Арахамией.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.