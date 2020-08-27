Специалисты компании iFixit проверили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note 20

27.08.2020, 4:15, Новости дня

Специалисты компании iFixit решили проверить, сможет ли обычный пользователь заменить какую-либо деталь в смартфоне Samsung Galaxy Note 20. Одновременно тестирование прошла модель Note 20 Ultra.

Ответ отрицательный. Без помощи специально обученного профессионала, обладающего необходимыми для таких работ инструментами, внутрь лучше не лезть.

На самом деле, оба смартфона достаточно легко разбираются, но состоят из огромного количества мелких деталей, работать с которыми без специальных навыков невозможно. И главное, что при сборке производитель использует много клея. Он-то и создает больше всего хлопот, утверждают эксперты. Всего лишь несколько модульных элементов заменить легко, уточняют они. Ремонтопригодность оценили на 3 балла из 10 возможных.