 

Новые iPhone SE будут собирать на индийском заводе

27.08.2020, 4:15, Новости дня

Не исключено, что новый американский смартфон iPhone SE выйдет на рынок с надписью «Сделано в Индии», сообщает экономическое издание Hindustan Times. Из компетентных источников стало известно, что сборка гаджетов, вероятно, будет производиться в индийском Бангалоре на заводе компании Wistron.

Информация просочилась в сеть случайно. Стало известно, что компания Apple попросила одного из своих поставщиков из Китая отгружать комплектующие прямо на индийский завод.

Напомним, что еще три года назад в Индию с деловым визитом приезжал генеральный директор Apple Тим Кук. После того, как он пообещал местным промышленникам тесное сотрудничество, производство американского гиганта стало постепенно перемещаться на Индостан.



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