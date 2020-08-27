Новые iPhone SE будут собирать на индийском заводе

27.08.2020, 4:15, Новости дня

Не исключено, что новый американский смартфон iPhone SE выйдет на рынок с надписью «Сделано в Индии», сообщает экономическое издание Hindustan Times. Из компетентных источников стало известно, что сборка гаджетов, вероятно, будет производиться в индийском Бангалоре на заводе компании Wistron.

Информация просочилась в сеть случайно. Стало известно, что компания Apple попросила одного из своих поставщиков из Китая отгружать комплектующие прямо на индийский завод.

Напомним, что еще три года назад в Индию с деловым визитом приезжал генеральный директор Apple Тим Кук. После того, как он пообещал местным промышленникам тесное сотрудничество, производство американского гиганта стало постепенно перемещаться на Индостан.