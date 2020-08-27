Омские медики заявили о попытках сторонников Навального очернить их

27.08.2020, 4:08, Новости дня

Медики из Омска написали открытое письмо о лечении Алексея Навального, в котором заявили, что сторонники блогера пытаются «очернить» врачей.

Медики в письме уточнили, что поводом для написания стала «резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», – говорится в письме.

Авторы отметили, что сторонников блогера «больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт», чем объективная оценка фактов о самочувствии Навального.

В письме подчеркивается, что диагностика проводилась на современном оборудовании, которым оснащен медцентр, где лечился блогер.

«Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток, в очень непростой психологической обстановке, спасали жизнь пациенту», – добавили авторы.

Под письмом подписались председатель профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан, заслуженный врач РФ и почетный житель Омска Марат Адырбаев, председатель Омской региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Омской области Юрий Новиков.

Ранее нью-йоркский реаниматолог Евгений Пинелис удалил свои посты с оценкой действий лечивших Алексея Навального омских медиков из-за развернутой травли в комментариях, после того, как его резко раскритиковали за поддержку российских коллег.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.