 

К издателю «Комсомольской правды» в Белоруссии пришли с проверкой

27.08.2020, 4:08, Новости дня

Комитет государственного контроля Белоруссии (КГК) проводит проверку в ЗАО «БелКП-ПРЕСС», которое является издателем газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

«В установленном законодательством порядке проводится проверка», сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Кирилл Данилов.

Информацию о проверке подтвердил главный редактор «КП-Беларусь» Андрей Левковский.

«Комитет государственного контроля и налоговая [проводят проверку]. Они говорят, что просто пришли нас проверить, проверка продлится числа до 6 октября. Проверка внеплановая», – сообщил Левковский РИА «Новости».

Он уточнил, что проверки проводятся в бухгалтерии и администрации предприятия-издателя. Работа редакции не парализована, новый номер готовится к печати.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете в адрес силовиков и членов избирательных комиссий.



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