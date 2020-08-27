Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

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27.08.2020, 4:08, Новости дня

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, запланированный на январь 2021 года, перенесен на начало лета, говорится в заявлении ВЭФ.

«Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета», – цитирует РИА «Новости» управляющего директора ВЭФ Эдриана Монка.

По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке.

Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.

Напомним, с 21 по 24 января проходил юбилейный, пятидесятый по счету Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

После форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев имеет поддержку со стороны инвесторов, которые «верят» нынешним украинским властям.

Однако депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что поездка Зеленского на форум оказалась провалом для страны, и возложил вину за это на команду главы государства. Также о провале Зеленского в Давосе заявили в Израиле.



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