Голикова доложила Путину о системе мониторинга коронавируса в школах

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27.08.2020, 4:03, Новости дня

С начала учебного года в РФ начнет работать проект по отслеживанию заболеваемости коронавирусом среди школьников и студентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«По нашему решению с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов», – сообщила Голикова, передает РИА «Новости».

В ходе мониторинга планируется обследовать три тысячи клинически здоровых человек в десяти российских регионах.

«Хочу сразу сказать, что полученные результаты, возможно, приведут к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, но это не должно вызывать обеспокоенности, так как своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решения», – отметила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что с началом учебного года в школы, вузы и дошкольные учреждения придут 30,6 млн детей и студентов. По ее словам, с учетом такого числа учеников необходимо строго соблюдать все меры безопасности.

В ходе совещания министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков доложили президенту, что все школы, детские сады и вузы в РФ готовы к началу нового учебного года.



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