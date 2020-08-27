 

Выписанный медиками мужчина умер у входа больницы в Якутии

27.08.2020, 4:03, Новости дня

Мужчина умер возле приемного покоя районной больницы в Якутии вскоре после того, как врачи отказались госпитализировать его. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

В Минздраве также начали проводить проверку.

Там отметили, что скорая приехала за пьяным мужчиной 1954 года рождения и доставила его из столовой в стационар. Его обследовали, в том числе сделали компьютерную томографию, не обнаружили патологий, поставили острый бронхит и алкогольное опьянение. Его отправили домой, но с территории клиники мужчина не ушел, передает РИА «Новости».

 

Позднее к мужчине подошли знакомые, и вместе они стали распивать спиртное. Его пытались довести до жилища, но мужчина отреагировал агрессивно.

«Он продолжал заходить и выходить с территории больницы. Потом в семь часов утра фельдшер скорой помощи обнаружила его мертвым», – добавили в пресс-службе ведомства.



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