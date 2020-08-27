 

Россия напомнила об отказе США уничтожать боевые отравляющие вещества

27.08.2020, 4:03, Новости дня

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал американские санкции против российских научных институтов.

Решение американской стороны «вызывает недоумение», «тем более, что никаких доказательств не представлено», сказал Антонов. Он отметил, что «используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать».

На странице посольства в Facebook указывается, что «международное сообщество» в лице ОЗХО еще в 2017 году «подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия».

«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», – сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что США сейчас «остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ». Американская сторона «под различными предлогами затягивает с их уничтожением».

Антонов призвал США «прекратить искать проблемы там, где их нет». Он сообщил о необходимости «приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации».

Напомним, Соединенные Штаты внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19. Попавшие в список НИИ подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

В Совфеде назвали новые санкции США «прикрытием» проигрыша в разработке вакцины.



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