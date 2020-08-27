Мнение: Как нам обустроить российский футбол

27.08.2020, 3:58, Разное

Раздумья над проклятым и «вечным» вопросом российского футбола – почему же все-таки «Спартак» называется «народной командой» и что это вообще означает – навели меня на плодотворные идеи, которыми грех не поделиться.

Во-первых, уже ясно, что хорошо играть в футбол мы не будем никогда. То ли воздух у нас не тот, то ли почвы не плодородные в этом смысле – черт знает! Скорее, все-таки воздух; иначе как объяснить, что не только свои, доморощенные игроки фатально не умеют попадать по мячу, но и посторонние, выписанные из-за рубежа звезды на наших полях мигом теряют все свои звездные навыки? «Звезды» из какого угодно поднебесья в нашем чемпионате гаснут, словно в ведре со скипидаром. Иные выучивают русский, приучаются залихватски пить водку и ходят по полю вразвалку, неотличимые от своих русскоязычных закадычных партнеров; другие впадают в буйство, начинают ныть, плакать, биться и повторять одно – «Выпустите, выпустите меня отсюда!! Я не хочу здесь, в России! А-аа!»

Буянов выпускают – и пожалуйста! В старушке-Европе они снова начинают играть как звезды. Мистика, одно слово!

В общем, надеяться не на что – футбола европейского уровня не будет. С другой стороны, просто смириться и закрыть первенство России к черту (как недавно в сердцах предлагал министр спорта) – тоже не выход. Народу нужны зрелища; да и вообще – мы как-то привыкли к этим неловким, корявым, медлительным парням в нелепых трусах; есть, в конце концов, и право на профессию…

Но и смотреть их нелепые потуги, все эти бесконечные «Тамбов» – «Сочи», 0:0, тоже ведь уже нет никаких сил! Что же делать?

Выход есть! Думаю, нашему футболу просто не хватает немного концептуальности. Все команды – на одну колодку, если б не форма – не отличишь. Бегают туда-сюда двадцать потных мужиков, пихаются, матерятся… Тоска смотреть. Надо не так.

Вот, скажем, тот же «Спартак». Называется «народной командой». Почему – неизвестно. А в команде больше половины легионеров, чуть не со всего земного шара! О каком же Народе речь? А надо так: переделываем команду в «русскую народную». Песня! Игроков подбираем строго, по жестким принципам. Чтоб были

А) только граждане РФ

Б) русские

В) с фамилиями, оканчивающимися на «-ов», «-ев».

Предпочтение отдается фамилиям Иванов, Петров, Сидоров. Ну, на самый крайний случай, можно людей с фамилией на «-ин». Но не более трех одновременно на поле!

И сразу появится интерес, не правда ли? За «Спартак» будут болеть все русские люди, отсюда до Брайтон-Бич! А какие будут комментарии – мед для русского уха: Иванов проходит по краю, отдает второму Иванову, тот идет по центру, пас Егорову, Егоров в падении пропускает Кузнецову, Кузнецов бьет, мимо! Какая атака! Иванов-третий матерится так, что я слышу даже отсюда! Уведите, пожалуйста, детей и женщин со стадиона!!»

И селекционерам «Спартака» будет проще – знают, кого искать…

А ЦСКА? Тоже не грех добавить концептуальности – хуже не будет! У ЦСКА есть давнее ласковое прозвище, «кони». Кони, как известно, должны всех топтать. Из этого и будем исходить.

Скажем, так: в ЦСКА берем игроков только тех, у кого рост – не менее 190 см. У ВСЕХ! Как в Кремлевском полку. Или как в баскетбольном ЦСКА. Оттуда, кстати, можно будет и игроков одалживать время от времени, если что… Вот это будет КОМАНДА! Орлы! Все женщины будут только за ЦСКА болеть. А ЗРЕЛИЩЕ какое? Скажем, «Спартак» – ЦСКА. Бойкие, шустрые Ивановы – против гигантов со всех концов света. Битва титанов!

Берем «Локомотив». Симпатичная команда, в последнее время исключительно форвардов покупает. Надо это концептуально закрепить. Итак, «Локо» (в переводе с испанского – «бешеные») – это будет у нас команда АТАКУЮЩАЯ. С девизом «мы забьем вам любой ценой, а сколько пропустим – нам наплевать!» На поле – не меньше четырех форвардов. ВСЕГДА. Кто будет приставать с расспросами, зачем да почему – «у нас такие клубные традиции». Точка! В каждом матче – все в атаку. «Локо» атакует без устали! Забивает, пропускает – красота! Разве не потянутся на трибуны болельщики? Потянутся еще как!

Пусть орут «устарело!» Нам важна КОНЦЕПЦИЯ!

А вот – «Крылья Советов». Ну что за команда? Ни рыба, ни мясо. ИДЕЮ надо. И идея есть! Команда-то с Волги? А была ведь, старики помнят, когда-то у нас, когда в России еще даже вроде в футбол играть умели (так или нет – уж никто не вспомнит), «волжская защепка». Между прочим, предшественница «каттеначчио»! Вот и «Крылышки» – пусть будут «защепкой»! «Самая оборонительная команда Лиги». Гордое звание, постепенно воспитаем на этом поколения болельщиков. «Мы не забиваем, мы не пропускаем!»

Только три игрока команды имеют право выходить за пределы своей половины поля. Середина поля так и зовется – «волжский фронтир». А троица игроков «с правом перехода» – «казаки».

Интересно смотреть? Игра для гурманов!

«Динамо» московское. Команда нынче – чуть не самая безликая в нашем и без того сером, как толпа сотрудников ФСБ, футболе. А ведь и тут история поможет! Какие ассоциации с «Динамо» Москва? Э-ээ… Ну, в Англию когда-то ездила, вроде бы какие-то английские клубы обыгрывала…

Отлично! Так и запишем: «Динамо» у нас будет «английская» команда. В Англии так уже не играют – у нас будут. «Подхватим падающее знамя». «Прошел по краю – навес – удар– гол!» Вот только так. Тут главное дисциплина: чтоб если даже игрок «Диномо» сдуру окажется прямо перед воротами один с мячом – отнюдь не бьет, а дисциплинированно уходит с мячом на край и оттуда подает.

А всех игроков день и ночь учат играть головой. Это будет ФИШКА, та самая, которой «Динамо» вот уже лет 30 не хватает. «Школа «Динамо» – мы учим бить головой!» Для актуальности, можно присвоить ей звание «имени Зидана». Народ потянется!

И какой будет шаг вперед для отечественного футбола! А для зрителей? Разговор двух болельщиков: «Что-то давно я не видел, как играют головой… – И я! Пойдем завтра на «Динамо»?»

«Торпедо». А вот тут – история ни к чему. Что ж – людей «от станка» брать, как оно при ЗИЛе было? Народ не поймет разницы – у нас все футболисты как будто только что от станка. Нет, смотрим шире: «Торпедо» – это ж от «торпеды»? Что-то быстрое, значит? Стремительное? Чудно!

Вводим заводскую клубную традицию: берем в «Торпедо» только «бегунков». Пробегаешь «стометровку» за 10 с – берем, не пробегаешь – пошел вон! (Включая вратаря, конечно. Нечего картинку портить!)

Вся команда – вжжжи-ик туда! Вжжжиик сюда! Зрители на стадионе водят головами, как будто за пинг-понгом наблюдают. Интересно? Адреналин? А то!

Представим хоть матч ЦСКА-Торпедо: гиганты с дробным топотом, как башни, передвигаются, а между ними торпедовцы мелькают – то там, то сям. И по мячу и те, и другие все время промахиваются: одни от неловкости, другие от скорости. Непредсказуемость!

Кто там еще – «Ростов»? Чудесная команда! У нее лицо уже и так есть, остается только закрепить малость. «Ростов» у нас традиционно – команда негров. Почти как сборная Франции. Надо так и постановить: не менее 10 игроков «Ростова» одновременно на поле – должны быть из Африки! Элемент экзотики чемпионату не помешает. И один белый в команде – непременно, для приятного глазу контраста. ШОУ делаем, понимаете?

Представляете матч «Ростов» – «Спартак»? Всем скинхедам назло! Вот она где будет – дружба народов!

Ах, да! Про «Зенит» забыли! Но там же все понятно, движение в нужную сторону уже начато. Санкт-Петербург – и название нерусское, и город считается в России самым европейским. Опять же – Петр Первый его задумал, когда из Европы вернулся. Вот так и надо – пусть будет команда целиком из европейских звезд, и чтоб ни одного негра, бразильца или иванова! Скажете, денег не хватит? У “Газпрома” хватит!

Есть еще «Тамбов». Что делать с «Тамбовом»? Команда слабая… А «Тамбов» надо сделать ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ командой – для молодых тренеров! Каждый год лучший ученик ВШТ получает «Тамбов». С теми игроками, которые там сейчас. Задача – занять место как можно выше! И потом уже и уровень квалификации молодого тренера измеряем в «тамбовах». Типа – «ну, у этого уровень «тамбова»-15!» То есть – плохой тренер, при нем «Тамбов» занял место в зоне вылета.

Или – «а тот – молодой талант! Тамбов-10, не меньше!» То есть – при нем «Тамбов» займет в чемпионате – с реактивным «Торпедо», могучим ЦСКА и русским народным Спартаком – место не ниже 10-го…

По такому случаю место «Тамбова» в Премьер-Лиге надо будет закрепить навечно. Команда-эталон, как-никак! Кузница кадров молодых тренеров. Раньше таким был «Уралан» – но не уберегли.

Вот и получился бы у нас чемпионат – на загляденье! Что ни матч – интрига, что ни клуб – концепция. Надо только начать – к нам с Запада ученики потянутся: перенимать опыт!

Европейцы про свою Лигу Чемпионов забудут – на наш российский чемп переключатся!

А у ж как легко станет сборную формировать – про то я вообще молчу…