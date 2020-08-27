В жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавший

27.08.2020, 3:48, Новости дня

В многоэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа с последовавшим пожаром, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В десятиэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа. После него последовал пожар, который охватил два этажа», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, конструкции здания не обрушились. В результате пострадал один человек. Местные власти подтвердили данные о взрыве и пострадавшем.

В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия.

В МЧС РФ уточнили, что с верхних этажей эвакуировали пять человек. Возгорание локализовали на площади 40 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Кирова, 93.

Ранее в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этаж здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа.