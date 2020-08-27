Мнение: Цель свиданий
27.08.2020, 3:35, Разное
Пост в ленте.
Вы тоже думаете, что можно не иметь цели и наслаждаться процессом?
Тем более в данном случае у девушки есть цель – повернуть свидание так, чтобы парней выставить в глупом свете и получить контент для блога.
Как эта цель влияет на процесс и результат, как думаете?
От цели все зависит.
Цель рыбака отличается от цели рапана, и это главное, что их отличает.
Понимаете, в чем отличия?
Источник: Эволюция
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