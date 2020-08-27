Мнение: Цель свиданий

27.08.2020, 3:35, Разное

Пост в ленте.

Вы тоже думаете, что можно не иметь цели и наслаждаться процессом?

Тем более в данном случае у девушки есть цель – повернуть свидание так, чтобы парней выставить в глупом свете и получить контент для блога.

Как эта цель влияет на процесс и результат, как думаете?

От цели все зависит.

Цель рыбака отличается от цели рапана, и это главное, что их отличает.

Понимаете, в чем отличия?